La stagione 9 di The Flash riporterà a schermo anche un team up tra Barry Allen e Oliver Queen, il protagonista di Arrow.

A gennaio è stato annunciato che il nono episodio della stagione 9 di The Flash riporterà Amell e l’ex co-protagonista David Ramsey nei panni di Oliver/Green Arrow e Diggle/Spartan di Arrow, con Keiyan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy che riprenderanno anche i rispettivi ruoli dell’Arrowverse di Wally West/Kid Flash e Dr. Ramsey Red/Bloodwork. L’episodio sarà diretto da Danielle Panabaker, che in una recente intervista con TV Line ha svelato che ci sarà anche un grande combattimento:

C’è una scena di combattimento e la mia comprensione è che una delle acrobazie che abbiamo fatto è stata una delle più grandi mai fatte in Flash. Una sequenza di combattimento è stata il mio omaggio alle incredibili sequenze di combattimento fatte su Arrow in tutti quegli anni. Quindi, è un episodio pieno e completo, assolutamente.

La stagione 9 di The Flash va in onda ogni mercoledì sugli schermi americani.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

