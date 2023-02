In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di The Flash ha svelato che Danielle Panabaker tornerà per interpretare un terzo personaggio nella stagione 9. Se non avete ancora visto la premiere della stagione 9, la notizia potrebbe contenere degli spoiler.

Alla fine del primo episodio, Barry risponde a una chiamata che sembra provenire da Caitlin, ma non si tratta di lei né tantomeno di Frost (i precedenti personaggi dell’attrice). In una recente intervista, Eric Wallace ha svelato che scopriremo presto il nuovo personaggio di Danielle Panebaker, e che si legherà strettamente alla storia dell’ultima stagione di Flash:

Alla fine del 9×02, scoprirete chi è questo personaggio, come si chiama, la sua origine e come è arrivata qui. Ma quello che non saprete, e ci vorrà tutta la stagione, è perché è qui e perché adesso. E la risposta è che il Team Flash non potrebbe sconfiggere l’ultimo grande cattivo in un finale di serie senza l’aiuto di questo incredibile nuovo personaggio interpretato da Danielle Panabaker.

La stagione 9 di The Flash va in onda ogni mercoledì sugli schermi americani.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

