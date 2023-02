Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Con l’episodio 9×01 dell’ultima stagione di The Flash, che sarà composta di sole 13 puntate, la fine dell’Arrowverse si avvicina ormai a passi da gigante e l’età, ahinoi, nonostante un episodio tutto sommato piacevole, si sente tutta.

UNA PREMIÈRE FATTA PER SORRIDERE

L’episodio 9×01 di The Flash, che riprende a circa una settimana dagli eventi della stagione precedente, sfrutta un cliché ben noto alle serie TV ed al cinema, grazie soprattutto a Ricomincio da capo, pellicola con protagonista Bill Murray, quello del loop temporale. Più che essere una grandiosa première con tanto di presentazione di antagonista di stagione (che viene comunque anticipato nei minuti finali della puntata) e previsione di foschi presagi, Wednesday Ever After è una puntata non troppo pretenziosa che punta soprattutto sull’umorismo e sulla coppia pr...