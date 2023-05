In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Carlos Valdes ha rivelato di non aver visto la serie The Flash dopo aver detto addio al ruolo di Cisco Ramon nella settima stagione.

L’attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato:

Sono brutalmente onesto: ho guardato la première dell’ottava stagione perché era durante una di quelle piccole ondate di nostalgia e mi ha dato ciò di cui avevo bisogno in quel momento. Ma no, non sto guardando lo show. A un certo punto è tortura. Non voglio vedere i miei amici che si divertono senza di me. ‘Dovrei divertirmi con voi!’.

Valdes ha inoltre sottolineato che aveva valutato la possibilità di rimanere fino alla fine della serie, ma ha raccontato:

Ho dovuto fare quello che era meglio per me e per la mia salute mentale. E ho sentito realmente di aver raggiunto il momento in cui per me aveva senso andarmene e fare altri progetti. Anche se è stata una decisione realmente dura per me, si ha una sola vita da vivere. La vita è troppo corta. Devo continuare a muovermi. Dovevo seguire la mia morale…

Carlos ha ribadito:

Ho preso la decisione giusta, e non sto dicendo che non abbia avuto dei momenti in cui mi mancava il processo e le persone coinvolte. Ho incontrato delle persone fantastiche grazie al fatto che ho lavorato a quello show, e non solo le mie co-star, ma membri della troupe. Quello mi ha realmente spezzato il cuore, non potermi svegliarmi la mattina e andare a lavorare e vedere tutti che rendono possibile quello show, da chi si occupa del trucco e delle acconciature ai tecnici e ai cameraman. Quello è stato realmente difficile. Ora sento decisamente quella mancanza meno spesso.

