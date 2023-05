In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

La stagione 9 di The Flash si avvicina al suo finale e un amato cattivo tornerà nella vita di Barry Allen.

EW ha confermato che Tom Cavanagh tornerà nei panni di Eobard Thawne/Anti-Flash un’ultima volta per il finale della serie il prossimo 24 maggio. L’episodio si intitolerà “A New World, Part Four” e come confermato dallo showrunner Eric Wallace, Cavanagh tornerà nella versione della prima stagione:

Questa è l’ultima corsa di Barry Allen, quindi non puoi raccontare quella storia senza includere il suo più famigerato avversario: l’Anti-Flash. E avendo brillantemente interpretato il personaggio sin dalla prima stagione, riportare Tom in vita mentre il nostro show concludeva la sua corsa era sempre stato parte del piano. L’emozionante interpretazione di Tom di Eobard Thawne è stata indimenticabile per nove anni e i fan saranno felicissimi di sapere che si è comportato allo stesso modo anche per il nostro finale.

La stagione 9 di The Flash va in onda ogni mercoledì sugli schermi americani.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

