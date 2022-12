In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Danielle Panabaker sarà la regista di un episodio dell’ultima stagione di The Flash.

L’attrice ha svelato su Instagram la notizia dichiarando:

Oggi è il primo giorno della pre-produzione della nona stagione, episodio nove, ed è l’ultima puntata di The Flash di cui sarò regista. Sono così eccitata nel dirigere questo episodio. Sono semplicemente piena di così tanta gratitudine per poterlo fare per una quinta, e ultima volta, nel nostro show.

Danielle ha aggiunto:

Questo script in particolare è enorme. Non vedo l’ora di portarlo in vita. Sono così grata di poterlo fare con tutte le persone che lavorano alla serie un’ultima volta e spero che voi apprezziate.

Le puntate dirette da Panabaker in precedenza sono Godspeed, License to Elongate, Rayo de Luz e Keep it Dark. Per ora Danielle non ha svelato ulteriori dettagli riguardanti la puntata che realizzerà per l’ultimo capitolo della storia di Barry Allen.

L’ultima stagione di The Flash debutterà mercoledì 8 febbraio sugli schermi americani di The CW.

