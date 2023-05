In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Eric Wallace ha svelato il finale alternativo di The Flash, la serie tv di The CW che si è conclusa lo scorso mercoledì.

Parlando con Entertainment Weekly, Wallace ha ammesso che aveva idee per espandere le forze Negative, ma non essendoci stata la decima stagione, ha dovuto cestinarle:

Ho preferito il lato emotivo, ma poiché non c’era la stagione 10, quindi non c’era tempo per organizzarla. Il finale che avevo in mente coinvolgeva le forze negative. Non l’abbiamo ottenuto esattamente come volevo, ma la trama delle forze Negative sarebbe stata molto, molto più grande.

Anche Todd Helbing, showrunner precedente, ha detto la sua:

Ho sempre pensato che sarebbe finita con il titolo di giornale: ‘Flash svanisce nella crisi”. Ovviamente, una volta che Crisi è avvenuta nel nostro universo, non potevao più farlo. E avrei voluto che Barry diventasse lo stesso fulmine che lo ha colpito, così che l’unico modo per proteggerlo da Reverse-Flash sia fondamentalmente creare se stesso. Ho pensato che sarebbe stato un bel finale.

La stagione 9 di The Flash si è conclusa mercoledì scorso sugli schermi americani. Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa in Italia ma vi aggiorneremo sulle pagine di Bad Taste non appena ci saranno novità al riguardo.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash sono tornati Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

