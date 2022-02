In attesa del ritorno dell’ottava stagione della seriedi The CW, è stato rilasciato un nuovo poster che mostra Grant Gustin nei panni del celebre velocista scarlatto.

L’ultimo poster mostra Gustin (che interpreta Barry Allen/The Flash) nella sua iconica tuta con un grande fulmine alle sue spalle. La key-art presenta anche una tagline piena di giochi di parole, “life in the Flash lane”. Il debutto dell’ottava stagione di The Flash è avvenuto a novembre 2021 andando in onda negli Stati Uniti con cinque episodi prima di una lunga pausa di metà stagione. I restanti episodi inizieranno ad andare in onda mercoledì 9 marzo 2022.

Potete guardare il nuovo poster di The Flash qui sotto:

The Flash comprende al momento Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen/The Flash, Candice Patton nella parte di Iris West, Danielle Panabaker in quella di Caitlin Snow, Danielle Nicolet nel ruolo di Cecile Horton, e Jesse L. Martin nelle vesti del detective Joe West.

Brandon Routh, Cress Williams, Kat McNamara e Osric Chau ritornano ufficialmente nell’Arrowverse e riprenderanno rispettivamente i loro ruoli di The Atom, Black Lightning, Mia Queen e Ryan Choi. Insieme a loro ci sono la star di Supergirl Chyler Leigh nel ruolo di Sentinel, e la star di Batwoman Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder, che segna la sua prima interazione al fianco di altri eroi dell’Arrowverse da quando si è unita alla serie nel 2021. Ci sarà anche il ritorno dei cattivi Eobard Thawne/Reverse-Flash e Damien Darhk, rispettivamente interpretati da Tom Cavanagh e Neal McDonough.

