Javicia Leslie è apparsa nella stagione finale di The Flash e l’attrice ha svelato qualche dettaglio sulla sua esperienza nel ruolo di Red Death e sul possibile futuro di Batwoman.

L’attrice, intervistata da ComicBook, ha spiegato:

Penso che le persone non sapessero che avrei potuto interpretare quella versione. Capite? Specialmente i fan di Batwoman, hanno solo visto una luce mansueta e positiva quando si tratta di Ryan. E vederla coinvolta con un mondo di malvagità e follia era qualcosa che penso li abbia sorpresi. Non me l’aspettavo. Sapevo che quando eravamo sul set, i registi continuavano a dire: ‘No, vai’. Io rispondevo: ‘Continuo?’. ‘Sì, vai avanti, spingiti oltre’. La mia reazione è stata: ‘Davvero?’. La loro risposta era sempre di andare oltre. Poterla interpretare in quel modo mi ha spaventata moltissimo. Ma quando è stata trasmessa la puntata e ho potuto vederla, ho pensato ‘Oh, è divertente’.

Javicia ha inoltre rivelato cosa le piacerebbe fare nel caso in cui avesse l’opportunità di interpretare nuovamente Ryan:

Decisamente più scene d’azione. Penso che le sequenze in cui combatte siano realmente grandiose, perché lei non è una supereroina… Voglio dire, lo è, ma non ha dei poteri magici, non può usare degli espedienti. Sono scene in cui lotta e mi piace quell’aspetto. Amo i combattimenti. Vorrei poi avere più momenti legati a Gotham. Mi piacerebbe esplorare di più la città. Invece che farla andare altrove, che altro possiamo fare a Gotham?

Leslie ha ribadito:

Gotham è un mondo così fantastico e sono cresciuta leggendo e vedendo storie ambientate in città, trascorrendo il mio tempo in quella dimensione. Quindi penso ci sia ancora molto da fare in quel mondo.

Che ne pensate? Vorreste rivedere Javicia Leslie nel ruolo di Batwoman dopo la sua interpretazione di Red Death?

