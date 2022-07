In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Fin dalla comparsa di Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy) e Bart Allen (Jordan Fisher) in The Flash, i fan si sono chiesti quando Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) avrebbero scoperto di essere in attesa di uno o di entrambi i loro futuri figli nella linea temporale attuale dello show. Poiché la timeline attuale della serie si sta avvicinando al momento in cui i due dovrebbero diventare genitori, e poiché The Flash è ora l’ultima serie dell’Arrowverse rimasta sul network, i fan si chiedono se questa rivelazione avverrà prima della fine della serie. Lo showrunner Eric Wallace si è espresso a riguardo.

“Lo spero!” Ha dichiarato Wallace a TVLine in merito alla domanda su Nora e Bart. “Non so quanto tempo io abbia a disposizione”.

Wallace ha poi spiegato che ogni stagione è impostata come se dovesse l’ultima della serie e questo non è cambiato con l’inizio della nona stagione.

“Devo sempre scrivere come se fosse la stagione finale, ma spero che non lo sia”, ha detto Wallace. “Sono stato in questa posizione per due anni – ritornando alla fine della stagione 7, quando abbiamo fatto rinnovare i voti a [WestAllen] – e sono nella stessa posizione ora. Quindi, chiamiamola una sfida amichevole per me e per gli sceneggiatori”.

