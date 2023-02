La serie The Flash con star Grant Gustin si concluderà con il nono capitolo della storia, ma lo showrunner Eric Wallace ha ammesso che c’erano delle idee per la stagione 10.

I progetti sono però stati interrotti con la conferma che i tredici episid in arrivo nei prossimi mesi sugli schermi saranno gli ultimi che racconteranno sul piccolo schermo le avventure di Barry Allen.

Wallace, intervistato da The Nerds of Color, ha raccontato:

La cosa affascinante era nell’avvicinarsi alle storie per la stagione finale. Inizialmente avevo un piano di due anni per la serie, per le stagioni 9 e 10. E culminava con questo incredibile episodio numero 200, un evento spettacolare, meravigliosamente emozionante che doveva accadere.

Lo showrunner ha aggiunto:

Quello era prima di avere la notizia che questa sarebbe la nostra ultima stagione. Ci sarebbe stata una stagione nove e mi sono ritrovato nella situazione in cui ho pensato: ‘Wow, ho un’intera storia per 40 episodi!’, e ora dovevo riassumerla in 13. Quindi non era una questione di cosa fare, ma di cosa non fare.

La stagione 9 di The Flash va in onda ogni mercoledì sugli schermi americani.

Nel finale dell’ottava stagione di The Flash Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Potete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti la serie con star Grant Gustin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere la stagione 10 di The Flash?

Fonte: ComicBook