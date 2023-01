In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Stephen Amell ha parlato del suo ritorno come Arrow nella stagione 9 di The Flash, rivelando che, fosse dipeso da lui, lo avrebbe tenuto segreto.

Sui propri profili social Amell si è preso un attimo per ringraziare il cast e la produzione della serie The Cw e ha detto che non sarà lui a svelare ulteriori dettagli sulla sua apparizione in The Flash. Non prima della messa in onda per lo meno.

Se fosse stato per me, non avrei detto nulla. Mi piacciono le sorprese. È stato un vero onore tornare sul set. È molto surreale. Vivo nello stesso hotel in cui ho girato il pilot di Arrow… Finora ho trascorso una giornata sul set e non vi dirò se ho parlato con qualcuno del cast con cui potrei lavorare o meno, ma la troupe — ho visto persone che risalgono al primissimo episodio di Arrow. Penso che abbiamo concluso lo show per tutte le giuste ragioni, e penso che l’abbiamo conclusa al momento giusto, ma non mi aspettavo di lasciare Vancouver nel novembre del 2019 e ora, dopo varie circostanze in cu ici siamo persi di vista per qualche tempo, sono di nuovo insieme a persone che vedevo quasi ogni giorno per otto anni. È stato bello tornare.

L’attore ha poi commentato la reazione dei fan all’annuncio del suo ritorno:

Non leggo troppe cose online ma ti puoi fare un’idea della reazione, e devo dire che è stato un onore incredibile e mi ha fatto sentire davvero, davvero speciale. Per questo, vi ringrazio.

La serie tornerà sugli schermi americani il prossimo 8 febbraio 2023.

Nel finale dell’ottava stagione Blaine aveva incontrato un misterioso personaggio e lo showrunner Eric Wallace aveva confermato che la voce che si sentiva era quella di Danielle Panabaker, lasciando però in sospeso l’identità della versione del suo personaggio al centro di quella sequenza.

Frost è stata infatti uccisa dopo essersi trasformata in Hell Frost con lo scopo di sconfiggere Deathstorm, interpretato da Robbie Amell.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash torneranno Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Potete rimanere aggiornati sulle notizie riguardanti la serie con star Grant Gustin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle parole di Stephen Amell sul suo ritorno in The Flash 9? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book