In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Flash si è conclusa dopo 9 stagioni e Tom Cavanagh ha ora svelato la sua idea per uno spinoff dedicato a Reverse Flash.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul finale dello show con star Grant Gustin.

L’attore ha raccontato a ComicBook:

Chiaramente è stato colpito, ma non può aver subito molti danni perché è un Reverse-Flash, vuol dire che è ancora lì fuori ed esiste. Quindi, mentre stavamo creando tutti questi numeri di Wells nel corso degli anni, ho proposto a Greg Berlanti questa idea. Stavamo prendendo in considerazione, penso che fosse nel periodo di H.R. e Sherloque, più o meno quel periodo… Ma stavo dicendo, cosa accadrebbe se Reverse-Flash si innamorasse di una civile sulla Terra e volesse tornare indietro? Diminuirebbe il suo vetriolo? Lo ostacolerebbe? Diminuirebbe il pathos e non lo farebbe vedere come un villain? Otterrebbe di meno? Tornerebbe alla sua epoca? Cosa accadrebbe? Ma se quella persona è, come l’abbiamo vista, una specie di delizioso villain e con un certo brio per distruggere le cose, cosa accadrebbe se mettessimo un elemento all’insegna dell’umanità o una storia d’amore?

L’attore ha aggiunto che nella serie non era possibile sviluppare quegli elementi in The Flash perché il protagonista era Barry Allen. Tom ha però sottolineato:

Detto questo, in base a cosa accade nel finale e al modo in cui si interrompe la storia di Reverse-Flash… Se ci fosse la possibilità di realizzare uno spinoff, quello è uno spinoff perfetto. La storia di Reverse-Flash in cui possiamo realmente immergerci nel personaggio.

Che ne pensate dell’idea di Tom Cavanagh per uno spinoff di The Flash?

Fonte: ComicBook