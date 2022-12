HBO ha annunciato il cast del pilot di The Franchise, episodio che segna il debutto alla guida di un progetto televisivo americano da parte di Sam Mendes.

Tra gli interpreti ci saranno Billy Magnussen (Game Night, Made for Love), Jessica Hynes (Spaced), Darren Goldstein (Ozark), Lolly Adefope (Shrill) e Isaac Powell (American Horror Story), mentre Daniel Bruhl (The Falcon and the Winter Soldier) e Richard E. Grant (Loki) saranno coinvolti come presenze ricorrenti se la tv via cavo ordinerà la produzione della prima stagione.

The Franchise ha al centro una troupe che si ritrova alle prese con il compito di realizzare un film di supereroi che potrebbe rappresentare un nuovo inizio o la fine del cinema.

Mendes ha avuto l’idea alla base del possibile show e sarà coinvolto come regista e produttore. Jon Brown, già nel team di Veep e Avenue 5, sarà invece sceneggiatore del pilot, showrunner e produttore esecutivo.

La serie può inoltre contare sull’esperienza di Armando Iannucci, Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor, Keith Akushie, Marina Hyde e Jim Kleverweis che faranno parte del team di produttori.

Fonte: ComicBook