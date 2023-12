Daniel Brühl, che in passato ha prestato il proprio volto come Zemo per i Marvel Studios, sarà nel cast di The Franchise, nuova serie tv di HBO diretta da Sam Mendes che parodizza il mondo dei cinecomic.

Nonostante al momento non ci siano conferme per un ritorno di Daniel Brühl nel MCU, l’attore è sicuro che Kevin Feige e i Marvel Studios apprezzeranno The Franchise, dato il loro grande senso dell’umorismo:

Voglio dire, non mi hanno ancora ucciso… In questo momento sto facendo una serie, che si chiama The Franchise. Ma se c’è gente che ha molto senso dell’umorismo, sono sicuramente la Marvel e Kevin Feige. Sono molto felice di girare qualcosa sul mondo dei super eroi e con un approccio comico. Ma immagino sia stato carino interpretare Zemo perché era così sorprendente e diverso. Inoltre, la seconda volta sono stato invitato a esplorare il senso dell’umorismo di quel personaggio, che apprezzo e mi piace così tanto. Quindi ancora una volta è stata una sorpresa, sono stato invitato a sorprendere la gente. Quindi immagino che se dovesse succedere di nuovo, dovresti davvero pensare attentamente a cosa sta combinando questo piccoletto pazzo questa volta? Quindi se arrivasse l’occasione giusta non direi di no, ovviamente. Ma per ora, mi occupo di altre cose di cui sono molto soddisfatto. Penso che stiano girando Thunderbolts proprio adesso, quindi il destino può bussare quando vuole. Ci credo fermamente. Seguiamo semplicemente il percorso che ci viene offerto.

La serie ha come star Himesh Patel nel ruolo di Daniel, Aya Cash che sarà Anita, Jessica Hynes nei panni di Steph, Billy Magnussen che interpreta Adam, Lolly Adefope nei panni di Dag, Darren Goldstein nel ruolo di Pat, e Isaac Powell che sarà Bryson.

Tra le guest star ci sono Richard E. Grant nei panni di Peter e Daniel Bruhl che sarà Eric.

Nel team dei produttori ci sono anche Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor e Jim Kleverweis.

Il pilot era stato completato prima dello sciopero SAG-AFTRA, mentre la regia è stata affidata a Mandes e Brown è showrunner del progetto.

Fonte: Screen Rant

