Una seconda stagione di The Gentlemen, che ha debuttato su Netflix a marzo e ha ottenuto ottimi risultati, non ha ancora avuto il via libera, ma intanto il protagonista Theo James ha parlato dei suoi desideri nel caso la storia dovesse proseguire.

Durante un’intervista con Deadline, l’attore ha parlato delle condizioni che servirebbero per una seconda stagione:

Se ne realizzassimo un’altra, ci sarebbe bisogno di una storia forte e solida. Non basta il divertimento, serve qualcosa a cui puntare, un obiettivo da raggiungere. […] Quando l’abbiamo girata non si è parlato di una seconda stagione, ma se la faremo è importante che sia diversa. […] Magari ci potremmo allontanare da Halstead Manor o addirittura dalla Gran Bretagna. Per me è difficile emularlo perché è uno dei migliori film di tutti i tempi, ma nel Padrino si parla di come la sua anima si sia incupita, ed è un aspetto di cui ho discusso con Guy [Ritchie]. Io volevo che Eddie fosse più cupo alla fine della prima stagione rispetto a come lo vediamo, perciò se ne gireremo un’altra, voglio mostrare Eddie completamente corrotto, a tal punto che gli altri non lo riconoscono.

Che ne pensate? Sperate venga realizzata la stagione 2 di The Gentlemen con Theo James?

