Nel già numeroso cast delladella serieci saranno anche Laura Benanti e Robert Sean Leonard.

La produzione ha inoltre svelato che tra le guest star ci saranno Christopher Denham, David Furr, Ben Lamb, Matilda Lawler, Dakin Mathews, Michael Braugher, Nicole Brydon Bloom, e Rebeca Haden nel ruolo della misteriosa Flora McNeil.

Robert Sean Leonard avrà la parte del reverendo Matthew Forte: un uomo giovale e simpatico che è arrivato da poco da Boston. Matthew è il nuovo responsabile della chiesa frequentata da tutti i membri dell’alta società di New York.

Laura Benanti sarà Susan Blane: rimasta da poco vedova dopo la morte di un marito ricco e noioso molto più vecchio di lei, la donna è davvero bellissima, glamour e vive a Newport. Susan assume Larry come suo architetto perché vuole compiere dei restauri nella sua casa.

Nicole Brydon Bloom sarà Caroline Stuyvesant che Oscar riconosce come la perfetta ereditiera adatta al matrimonio e grandiosamente adatta alla sua personalità e alla sua intelligenza, mentre lei lo considera come un valido confidente.

Michael Braugher interpreterà Booker T. Washington: il celebre insegnante invita a New York i giornalisti Thomas Fortune (Sullivan Jones) e Peggy Scott (Denée Benton) per fare un tour della sua nuova scuola a Tuskegee.

Christopher Denham sarà Robert McNeil: un banchiere benestante, popolare e dal carattere riservato che sta cercando di affrontare l’alta società di New York con sua moglie.

David Furr interpreterà Dashiell Montgomery. Il nipote di Agnes è benestante, è rimasto vedovo ed è ritornato da poco a New York con sua figlia Frances.

Ben Lamb sarà il Duca di Buckhingham: un nobile britannico snob che è arrivato da poco a New York e attira l’attenzione di Bertha come strumento per la sua ambizione e potenziale partner per Gladys.

Matilda Lawler ha la parte di Frances Montgomery: la figlia di Dashiell è descritta come innocente, naturalmente affascinante, cresciuta bene con un’ottima educazione.

Dakin Matthews sarà Mister Winterton: un vedovo davvero ricco che ha sposato la sua giovane moglie dopo una corte estremamente rapida, talmente breve che non ha ancora incontrato i suoi amici e non è a conoscenza del suo passato.

Rebecca Haden interpreterà Flora McNeil che ha vissuto ai vertici della società di New York e crede alla menzogna che suo padre abbia abbandonato lei e sua madre.

Nella seconda stagione della serie creata da Julian Fellowes continuerà la storia di Marian Brook, che si è trasferita a casa delle zie Agnes van Rhijn e Ada Brook. Di fronte a loro vivono George e Bertha Russell, entrambi ambiziosi e determinati a scalare la gerarchia sociale a New York. A Brooklyn, invece, l’amica di Marian, Peggy Scott, si fa strada nel mondo dell’elite nera.

