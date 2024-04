Lo sceneggiatore Adam Scott Weissman ha parlato dell’inaspettata uscita di scena avvenuta nell’episodio 5 della stagione 7 di The Good Doctor, condividendo la spiegazione dell’idea alla base della tragica scena.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Asher Wolke, interpretato da Noah Galvin, ha infatti perso la vita nella puntata intitolata Who At Peace a causa di un attacco antisemita.

Weissman, intervistato da The Wrap, ha raccontato:

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

La battuta finale di Asher, quando dice: ‘Non sono solo un ebreo, sono anche gay’…. Quelle sono le due identità che in precedenza non era riuscito a riconciliare. Sentiva che doveva scegliere, che è ciò che stava in un certo senso affrontando in questo episodio. Il fatto che sia stato in grado di arrivare a quella conclusione che può essere entrambe le cose era super importante per noi. Si tratta di un momento triste, ma anche un attimo importante perché è un momento eroico per lui, in cui accetta tutti i lati della sua identità e lo fa per proteggere qualcun altro e per proteggere lo spazio sacro.