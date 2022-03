Il creatore di, ha parlato delle origini della serie che ha debuttato su Netflix.

L’ideatore del progetto, che unisce riprese live-action e animazione, ha spiegato come ha fuso insieme tanti riferimenti ai film e ai videogiochi degli anni ’80 e ’90:

Questo è il modo in cui funzionano i miei ricordi. Sto ripensando a qualcosa che mi è accaduto due o tre anni fa, non sembra ci sia un’atmosfera costante. Improvvisamente tutto diventa super roboante! Poi mi sembra di essere in un cartone animato! E poi ancora diventa dark e drammatico! E successivamente, all’improvviso, inizia a sembrare come i Looney Tunes. Con questo progetto stavo realmente cercando di mostrare cosa vuol dire esistere nella mia mente e come affronto la realtà. E si è trattato certamente di una sfida.

Shankar ha poi parlato delle difficoltà nell’unire vari stili visivi:

Gli elementi live-action sono stati una sfida perché, anche se lo show è almeno per il 50% live-action, si tratta di un cartone live-action. Quindi ho dovuto amplificare gli attori in modo che la loro interpretazione fosse all’altezza degli aspetti legati all’animazione e sembrasse una transizione in modo fluido. Avevamo live-action, animazione in 2D, animazione in 3D, pixel art, stop motion con l’argilla, semplicemente una sinfonia e in ognuna di queste avevamo stili e toni diversi. Era una sfida, ma una sfida fantastica, come dimostrarsi all’altezza dell’occasione nell’imparare come affrontare tutti questi mezzi. Perché non era mai stato fatto prima.

Il creatore della serie ha svelato che ha dovuto tenere una lista di tutti gli elementi:

Era così fin dal primo giorno. Ci sono, inoltre, alcuni mezzi che non ho usato: avevo pensato sarebbe stato fantastico realizzare una sequenza all’interno di un motore del videogioco, ma non l’ho messa. La lista dei mezzi di comunicazione usati era però lì.

Alcuni dei riferimenti sono invece stati inseriti in post-produzione, come la voce che annuncia l’inizio della battaglia in stile videogioco.

