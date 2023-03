Bruce Miller ha rinunciato al ruolo di showrunner della serie The Handmaid’s Tale per concentrarsi sullo sviluppo di The Testaments.

L’ultima stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood avrà quindi alla guida Eric Tuchman e Yahlin Chang, già nel team di autori e produttori dello show.

Miller aveva avuto l’incarico di showrunner fin dal debutto nel 2017 e resterà comunque coinvolto come sceneggiatore e produttore mentre si occuperà del progetto tratto dal romanzo spinoff scritto da Margaret Atwood nel 2019.

Tuchman ha lavorato per il piccolo schermo in occasione di serie come Kyle XY, Stitchers, Beauty and the Beast, Alphas ed Eureka. Chang ha scritto per show comme Supergirl, Shades of Blue, Betrayala e Dirty Sexy Money.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

