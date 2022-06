Hulu ha annunciato la data di uscita della stagione 5 della serie The Handmaid’s Tale, condividendone anche le prime foto ufficiali. I primi due episodi arriveranno sugli schermi americani il 14 settembre, seguiti poi dalla messa in onda di una puntata ogni settimana.

Gli scatti mostrano Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski nei ruoli di June e Serena.

Nella nuova stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, June affronterà le conseguenze di aver ucciso il Comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Serena, rimasta vedova, cercherà di migliorare la sua situazione a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il Comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di far compiere a Gilead una riforma e far crescere il potere. June, Luke e Moira lottano contro Gilead a distanza mentre continuano la loro missione di salvare e riunirsi con Hannah.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger.

