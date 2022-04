The Handmaid's Tale

tornerà prossimamente sugli schermi per raccontare un nuovo capitolo della storia ispirata al romanzo di Margaret Atwood e nel cast dellaci sarà anche l’attriceIl ruolo che le è stato affidato è quello di Lily: una rifugiata di Gilead che ora è una leader nel movimento della resistenza con base in Canada. Come accaduto a Rita, Lily a Gilead era una “Martha” piena di risorse e astuta, situazione che l’ha portata a dover affrontare anche situazioni pericolose. Chi riesce a ottenere la fiducia di Lily, inoltre, può contare su un’alleata molto determinata.

Christine, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Dave targata FX, sarà una presenza importante nella nuova stagione le cui riprese sono in corso a Toronto in vista di un debutto delle puntate inedite entro la fine dell’anno.

La quinta stagione della serie riprenderà la storia dopo che June (Elisabeth Moss) e altre ancelle fuggite da Gilead si sono vendicate di Fred Waterford (Joseph Fiennes), situazione che potrebbe avere delle drammatiche conseguenze.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate dell’arrivo di Christine Ko nel cast della stagione 5 di The Handmaid’s Tale? Lasciate un commento!

Fonte: Hulu