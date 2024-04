George R.R. Martin ha commentato il recente casting legato agli show di Game of Thrones: alcuni giorni fa è infatti stato annunciato che saranno Peter Claffey e Dexter Sol Ansell i protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, nei ruoli di Dunk ed Egg.

Lo scrittore, sul suo blog, ha dichiarato:

Peter Claffey interpreterà Dunk. Lui è un ex giocatore di rugby professionista che è diventato attore. Ed è alto. Okay, forse non alto quanto Ser Duncan l’Alto, ma comunque molto alto e con la magia della televisione… Le sue audizioni sono state incredibili. Penso che lo amerete.

Martin ha quindi aggiunto:

Per la parte di Egg, abbiamo scelto Dexter Sol Ansell. Recentemente è stato visto nel prequel di Hunger Games, ma ha un’incredibile quantità di esperienza per la sua età. Mi è stato detto che non vede l’ora di radersi la testa (Amo quel tipo di impegno). Anche le sue audizioni sono state meravigliose. Peter e Dexter. Dovrebbero essere un’incredibile coppia.

George dovrebbe essere coinvolto come produttore esecutivo della nuova serie prodotta per HBO.

La breve sinossi diffusa in precedenza da HBO anticipava:

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto (Claffey), un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg (Ansell), hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

