Lo sviluppo dello spinoff di Game of Thrones dedicato alla storia di Jon Snow è stato abbandonato.

Kit Harington, che aveva avuto l’idea alla base del progetto che era stato confermato da George R.R. Martin, ha infatti svelato a ScreenRant che non è stata trovata l’idea giusta per proseguire oltre le prime fasi dell’ideazione della potenziale serie.

L’attore ha raccontato:

Non ne avevo realmente parlato perché era in fase di sviluppo. Non volevo che venisse rivelata la notizia che era in fase di sviluppo e non volevo che le persone iniziassero a fare delle teorie, entusiasmandosi o odiando l’idea, quando potrebbe non essere mai realizzata. Essendo in fase di sviluppo consideri ogni aspetto e valuti se valga la pena realizzarlo oppure no.

Kit ha proseguito:

Attualmente non lo è. Attualmente è stato escluso perché non potevamo trovare la storia giusta da raccontare che ci entusiasmasse tutti. Quindi abbiamo deciso di posare gli strumenti e smettere di lavorarci. Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a occuparcene, ma al momento no, è decisamente messo da parte.

Martin, nel 2022, aveva spiegato che Harington aveva proposto l’idea alla base del potenziale show, coinvolgendo anche degli autori che riteneva adatti. HBO e il creatore della saga avevano quindi dato il via libera alle prime fasi dello sviluppo.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che lo spinoff di Game of Thrones dedicato alla storia di Jon Snow non sia più in fase di sviluppo?

Fonte: ScreenRant