The Idol

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di The Idol si è conclusa e Sam Levinson e Lily-Rose Depp hanno commentato gli eventi mostrati nel season finale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

In Jocelyn Forever si scopre che la protagonista ha sempre avuto il controllo della situazione e ha usato Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye) per i propri scopi.

La giovane popstar viene mostrata inizialmente mentre discute con il suo team della situazione con Tedros. Chaim sembra pagare l’uomo per scomparire, seguendo le istruzioni della sua cliente. Sei settimane dopo, al concerto di Jocelyn al SoFi Stadium, Tedros riappare e ha un pass che gli permette di accedere al backstage. Jocelyn lo accoglie a braccia aperte dichiarando che è “l’amore della sua vita”, svelando così che ha sempre avuto un piano ben preciso.

Depp ha dichiarato:

Penso che molti spettatori guarderanno i primi episodi e penseranno che questo tizio la stia sfruttando. Alla fine lui si rende conto esattamente di quello che sta facendo e lei sa esattamente cosa sta facendo.

Lily-Rose ha aggiunto:

Jocelyn è una persona davvero calcolatrice e strategica. Sa esattamente quello che vuole e non si fermerà a nulla pur di ottenerlo. Tedros era la sua musa e quello le ha permesso di ottenere ciò di cui aveva bisogno da lui.

Levinson ha aggiunto:

Nel corso della stagione, Jocelyn stava cercando la sua ispirazione, Sta cercando di andare in un posto in cui è disagio e si tratta alla fine di cercare quella prossima canzone, quel prossimo album. Tedros diventa quel tramite per quello sblocco creativo.

Il co-creatore dello show ha aggiunto:

Jocelyn ha bisogno di divorare quelli che sono intorno a lei per provare la sensazione di avere qualcosa da dire. Tedros alla fine diventa la vittima.

Sam ha poi aggiunto che il finale è stato girato al SoFi Stadium durante il tour di The Weeknd, facendo salire sul palco Lily-Rose durante il primo atto del concerto:

Lo abbiamo in pratica girato con un pubblico dal vivo di 70.000 persone. Abbiamo avuto due ciak per farlo. Abbiamo avuto le serate di venerdì e sabato del concerto. O ci riuscivamo oppure no.

Lily-Rose ha commentato la situazione raccontando:

Ero sicuramente nervosa di andare lì fuori, ma ho semplicemente provato a immaginare cosa avrebbe fatto Jocelyn. Si è trattata di una delle esperienze più folli che io abbia mai avuto nella vita. Tutto quello che ha affrontato durante la stagione l’ha portata a trovare qualcosa che le sembra giusto.

Che ne pensate dei commenti al season finale di The Idol di Lily-Rose Depp e Sam Levinson?

Fonte: Deadline