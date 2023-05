La serie tv The Idol, in arrivo su Sky e NOW dal 5 giugno, è stata presentata al Festival di Cannes e le prime recensioni della critica non sono delle migliori, considerando il debutto su Rotten Tomatoes con un punteggio davvero negativo.

Lo show di Sam Levinson con star Lily-Rose Depp e The Weeknd, ovvero Abel Tesfaye, non va infatti oltre il 9% di reazioni positive alle puntate, il punteggio peggiore mai ottenuto dal debutto di uno show prodotto da HBO.

Collider sostiene che ci siano scene di nudo, sesso ed erotismo, pur essendo una storia insipida, mentre The London Evening Standard l’ha paragonato a un “torture porn squallido”. The Daily Telegraph ha sottolineato che “persino la musica è terribile” e Rolling Stone ha aggiunto che è “peggiore di quanto ci si potesse aspettare”.

Solo Vanity Fair sembra salvare la serie sostenendo che sia in grado di intrattenere e offrire un approccio satirico all’industria musicale.

Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp e verrà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest’anno.

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d’America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il cast include Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. E con Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Fonte: ComicBook