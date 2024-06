Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Catherine O’Hara sarà presto nei cinema in Beetlejuice Beetlejuice dove riprenderà i panni di Delia Deetz, ma, nel 2025 in una data ancora ignota, la vedremo anche insieme a Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us 2, la seconda stagione della popolare serie HBO basata sull’IP videoludica Naughty Dog.

Intervistata da Premiere, Catherine O’Hara ha potuto parlare proprio della sua esperienza sul set di The Last of Us 2, che ha definito come “intenso”. L’attrice ha anche svelato che comparirà in ben tre episodi – di sette previsti – e ha poi speso parole di elogio per Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Di The Last of Us, tutto quello che posso dire è che il mio personaggio apparirà in tre episodi. Incontrerò Joel ed Ellie, e… è più o meno tutto quello che posso rivelare, mi dispiace! Il mio primo giorno di riprese l’ho passato al 100% accanto a Pedro, è stato meraviglioso, e il secondo giorno, è stato lo stesso, ma con Bella. Il fatto di iniziare direttamente con loro mi ha immerso subito nella serie.

Poi sui due protagonisti aggiunge:

Sono due persone adorabili. Bravissimi attori, ovviamente, ma dotati anche di un senso dell’accoglienza eccezionale. Mi sono sentita davvero benvenuta, anche se intorno a noi tutto era così intenso. Non posso entrare nei dettagli di quello che abbiamo fatto, ma se avete visto la prima stagione, sapete di cosa parlo! Non so come facciano i loro personaggi, mentalmente, a resistere. Non so nemmeno come facciano questi attori a essere così adorabili tra una ripresa e l’altra. Certo, non vivono davvero queste atrocità, ma comunque vederli girare scene così intense e poi ridere tanto durante le pause, è incredibile! Sanno perfettamente distinguere le cose, sono completamente immersi nei loro ruoli, e ho apprezzato poter osservare tutto ciò dal vivo, vederli diventare Joel ed Ellie al 100%, e poi tornare a essere Pedro e Bella… È stato intenso, posso dirvelo!

FONTE: Premiere