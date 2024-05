Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Le riprese della stagione 2 di The Last Of Us sono ufficialmente iniziate e la costumista Ann Foley ha condiviso il suo entusiasmo per i prossimi episodi dell’adattamento dei videogiochi.

Intervistata da ComicBook.com, Foley ha dichiarato di essere al lavoro sul set dello show targato HBO e ha aggiunto:

Sono entusiasta, è grandiosa. Sono così onorata nel far parte della serie. Ero un’enorme fan della prima stagione, ancora prima di essere stata contattata per questo lavoro.

Ann ha aggiunto:

Non potrei essere più felice di farne parte. Si tratta di un team spettacolare: è uno show incredibile con un cast meraviglioso. Sono semplicemente felice di essere qui.

La costumista ha lavorato recentemente a The Spiderwick Chronicles, arrivata su Roku da alcune settimane, e ha lodato il lavoro del suo team, spiegando ad esempio che il vestito color peonia di Lucinda è stato completamente fatto a mano e ogni petalo è stato ritagliato da un tessuto in seta ed è stato poi applicato e dipinto a mano sull’abito. Foley ha aggiunto:

Hanno fatto un lavoro così meraviglioso. E la felpa di Jared è stata fatta su misura, non si potrebbe mai dire. Quella è la bellezza del team.

Molte delle persone con cui ha lavorato alla serie tratta dai romanzi fantasy collaborano con lei anche in The Last Of Us e Ann ha ricordato che i costumisti devono assicurarsi di rispettare le intenzioni del designer e di portare in vita le creazioni ideate.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal lavoro della costumista Ann Foley per la stagione 2 di The Last Of Us?

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

