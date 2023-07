The Last of Us

Craig Mazin, showrunner di The Last of Us ha commentato lo sciopero della WGA e le nomination agli Emmy della serie tv.

In una lunga intervista con Variety, Mazin si è espresso sullo sciopero della WGA, attualmente in corso:

La verità è che io sono una persona in un gruppo di 9.000. Potrei non essere d’accordo su tutto ciò che il sindacato sta cercando, ma poi di nuovo, se sei d’accordo su tutto ciò che i tuoi leader hanno proposto, probabilmente sei solo un robot. I repubblicani non sono d’accordo su tutto ciò che dice il Partito Repubblicano. I democratici non credono a tutto ciò che dice il Partito Democratico. È davvero solo che, in generale, i tuoi principi e le tue filosofie sono simili. E in questo caso, i miei principi e le mie filosofie sono in linea generale con la WGA. Quindi vedremo cosa succede. Non so cosa succederà. Sono trascinato dalla marea come lo sono tutti gli altri, aspettando solo che le aziende lo fermino. Letteralmente, tutto ciò a cui continuo a pensare è me stesso. Devono solo fermarlo. Spetta a loro rimediare.

Mazin ha poi parlato delle nomination agli Emmy per cui è più fiero:

Essere nominato per Migliore serie drammatica è eccezionale ed è l’onore più grande, perché copre il lavoro di tutti, comprese le persone che potrebbero non aver ricevuto una nomination, tutte le persone che hanno lavorato così duramente nello show. Quindi sarà sempre quello di cui sono più orgoglioso.

Ma individualmente, quello che mi ha commosso stamattina è stato Keivonn. È così giovane. Questo è il suo primo lavoro come attore. L’abbiamo appena trovato, tramite Twitter. Ed è stata una tale gioia lavorare con lui. Un ragazzo così bello, che ha fatto un lavoro così adorabile. Non riesco a immaginare come dev’essere accettare un lavoro quando hai otto anni e non lo hai mai fatto prima, non avere paura ed essere semplicemente bravissimo. Quindi con quello, ero così commosso. Ho solo pensato che fosse meraviglioso.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Fonte: Variety

