Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Craig Mazin ha confermato che la stagione 2 di The Last of Us non coprirà tutto il videogioco, e serviranno più stagioni.

In un’intervista concessa dopo il finale di stagione, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato che sarà impossibile adattare il secondo gioco in una singola stagione:

No. Non c’è modo di fare una singola stagione. Non vi diremo quante stagioni saranno. Ma più di una è effettivamente corretto.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Sareste contenti se la parte 2 di The Last of Us venisse adattata in più stagioni? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety