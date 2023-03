Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

In occasione del finale di stagione di The Last of Us, Craig Mazin ha parlato delle differenze col videogioco che potrebbero esserci nella stagione 2.

Craig Mazin ha detto che la stagione 2 differirà dal gioco proprio come la prima. e che ci saranno dei momenti profondamente diversi. Non è però sceso nei dettagli, sostenendo che sarà un lavoro a quattro mani con Neil Druckmann:

Sarà diverso. Proprio come questa stagione è stata diversa. A volte sarà drasticamente diverso e a volte sarà solamente un poco diverso. Ma sarà diverso e sarà qualcosa con un’identità. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo show che io e Neil vogliamo fare e raccontare.

