The Last of Us

Nel cast della stagione 2 della serie The Last Of Us ci sarà anche Isabela Merced nel ruolo di Dina e l’attrice ha parlato del suo feeling con la protagonista Bella Ramsey.

In un’intervista rilasciata a Collider, Isabela ha spiegato:

Sono così entusiasta per il fatto che le persone potranno vedere la mia chimica con Bella. Abbiamo un feeling così grandioso. Fin dal primo giorno era presente. Non c’era nessun lavoro da fare. Rispetto realmente Bella. Ho appena visto il film Catherine Called Birdy e Bella ha una tale varietà nella recitazione e una grande onestà nel suo lavoro. Sto imparando così tanto. Sono davvero onorata di essere qui.

Merced ha inoltre sottolineato che giocando le creature le causavano molta ansia e recitare nello show è stata un’esperienza simile:

Si tratta semplicemente di un’esperienza fantastica. Considero qualsiasi cosa che faccia aumentare i battiti del mio cuore un’esperienza divertente, quindi l’ho apprezzata. Un lavoro grandioso da parte di Neil Druckmann.

La giovane star è entrata immediatamente in connessione con i co-creatori Craig Mazin, con cui sente di avere una cosa in comune perché “i loro cervelli lavorano più rapidamente rispetto alla loro bocca”, e Neil Druckmann.

Nel cast della nuova stagione ci saranno inoltre Young Mazino nei panni di Jesse, Danny Ramirez che sarà Manny, Ariela Barer che è Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord nel ruolo di Owen, e Kaitlyn Dever che è Abby. Catherine O’Hara, invece, avrà un ruolo di cui non è stata rivelata l’identità.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Isabela Merced sul suo legame con Bella Ramsey sul set della stagione 2 di The Last Of Us?

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Collider