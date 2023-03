Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Neil Druckmann per scusarsi dell’assenza di un nuovo episodio di The Last of Us ha pubblicato un poster speciale dedicato alla stagione 2.

Sul proprio profilo Twitter, Neil Druckmann ha pubblicato un poster dedicato a The Last of Us, con il braccio di Abby, personaggio fondamentale della parte 2 del videogioco, che stringe forte un martello.

L’autore promette poi che la stagione 2 è in arrivo, e invita gli spettatori a resistere.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

