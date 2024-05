Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Negli ultimi giorni vi abbiamo fatto vedere un sacco di foto e di video dai set canadesi in esterni di The Last of Us 2, ma, ora, tocca alle prime due immagini ufficiali di Pedro Pascal e Bella Ramsey diffuse via social dalla HBO.

Le potete ammirare qua sotto:

Qualche tempo fa, parlando di The Last of Us 2, il presidente e CEO della HBO Casey Blois ha spiegato che questa seconda stagione della serie affronterà “i temi della vendetta e del castigo, segue il videogioco e tocca temi importanti, ma proporrà anche grandi scene d’azione. Craig, Neil e il team stanno facendo un lavoro spettacolare”.

La serie racconta una storia di sopravvivenza che si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un’opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per riuscire a sopravvivere.

La seconda stagione vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel e Ellie insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino sarà Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle nei panni di Nora, Spencer Lord in quelli di Owen e Danny Ramirez che invece sarà Manny. Catherine O’Hara sarà guest star della nuova stagione.

The Last of Us è scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.



FONTE: Instagram