ha scherzato pubblicamente sui problemi dinei confronti dei videogiochi, nonostante l’attore sia suo co-protagonista della serie tratta daLa star di The Mandalorian non ha mai nascosto di non essere particolarmente abile con la PlayStation, sottolineando però che questo gli ha permesso di avvicinarsi all’interpretazione di Joel senza rischiare di imitare la versione del personaggio proposta dal gioco.

Un fan ha però chiesto a Bella Ramsey di provare a far giocare Pedro a The Last Of Us, ricevendo come risposta da parte della giovane attrice un messaggio divertente in cui dichiara:

Lo farei, ma non sa giocare con i videogame.

🤷 I would but he has no gaming skillz — Bella Ramsey (@BellaRamsey) April 28, 2022

Pascal aveva dichiarato:

Io sono proprio impedito, non ci riesco. Ci ho provato. E poi sono passati solo pochi minuti prima che passassi il joypad a mio nipote. Ci vuole davvero un tipo specifico di abilità, e io non ce l’ho. Ho guardato finché ho potuto quel giorno, e poi ho dovuto lasciare la Florida.

La storia al centro della serie si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza. Tra gli interpreti delle puntate ci sono anche Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Con O’Neil. Vi ricordiamo che l’uscita dello show non è più prevista per il 2022.

