Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Bella Ramsey ha parlato delle emozioni suscitate dallo scontro dell’episodio 8 di The Last of Us. Se non volete ricevere ulteriori spoiler sulla puntata non proseguite nella lettura.

Nel podcast ufficiale della serie tv, Bella Ramsey parla dell’uccisione a sangue freddo fatta da Ellie alla fine dell’episodio:

È sicuramente un cambiamento per lei. Ha già vissuto traumi prima, ma questo è diverso da tutto ciò che ha mai vissuto. Di tutte le cose che sarebbero potute andare storte in questo mondo, per tutto il tempo in cui sarebbe potuta morire fino ad ora, non l’aveva mai previsto. Penso che sia anche spaventata non solo da quello che è successo con David, e da quello che le avrebbe fatto, ma penso che forse sia più spaventata da quello che gli ha fatto lei. E quella violenza che vive dentro lei, non penso che lei sia una persona violenta… Ha dato un pugno in faccia a Bethany nell’ultimo episodio, e l’abbiamo vista essere violenta, ma non così. E penso che ciò di cui è capace la spaventi.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

