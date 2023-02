Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di The Last of Us affronta gli eventi del DLC del videogioco, raccontando il passato di Ellie, ma modificando un aspetto del finale. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare eventuali spoiler.

In una recente intervista con Variety, Bella Ramsey ha confessato che non aveva giocato il DLC prima di girare l’episodio e che, a posteriori, è felice della sua scelta:

Non avevo visto quel pezzo di gameplay e sono davvero contenta di non averlo fatto. Mi sono resa conto dopo che ho reagito in modo diverso a come Ellie reagisce nel gioco. Penso che sia stato forse più esplosivo, e c’era più rabbia, piuttosto che paura. Penso che la risposta di Ellie sia un’emozione così intensa che non sapeva neanche cosa farsene. Diventa un’emozione molto esteriore, espressiva ed esplosiva. È stato davvero fantastico. Mi fidavo molto di Craig e Liza Johnson, la regista, per guidarmi in quel modo. Ho adorato quella scena. Adoro le scene in cui riesci a sentire le cose molto intensamente, perché spesso non hai la possibilità di farlo in uno spazio super sicuro. Avere questa possibilità è stato fantastico.

Sebbene le reazioni differiscano, l’episodio segue abbastanza fedelmente il DLC, incluso il non mostrare cosa succede dopo che le due sono stati morse. Mentre Ellie sopravvive grazie alla sua immunità, Riley no. Tuttavia, i fan non vedono mai Riley trasformarsi in un infetto in nessuna delle due storie, aspetto che Bella Ramsey pensa sia meglio lasciare all’immaginazione:

Sono sicura che hanno parlato di questa possibilità, ma nelle prime sceneggiature che abbiamo ottenuto, non si vedeva. Penso che a volte le cose che non vedi abbiano un impatto maggiore, perché poi è lasciato alla tua immaginazione, che a volte può essere anche più oscura di quello che forse vedresti sullo schermo. Mi piace che finisca in modo così poetico. Penso che sia più straziante, Riley che dice: “Siamo poetiche e perdiamo la testa insieme”, è orrendo sapere cosa succede dopo. La paura e la confusione che provava Ellie e il senso di colpa del sopravvissuto. C’è così tanto che ne deriva. Penso che in realtà sia più d’impatto con il fatto che non sia stato mostrato. Ne vedi gli effetti su Ellie per il resto della stagione.

Nel cast della serie tv di The Last of Us, Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Vi è piaciuto il finale dell’episodio 7 di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Coming Soon