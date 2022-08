The Last of Us

I fan dovranno attendere ancora piuttosto a lungo prima di vedere sugli schermi gli episodi di The Last of Us, ma Bella Ramsey ha parlato della serie di cui è protagonista sostenendo che varrà la pena aspettare.

In un’intervista rilasciata a SheKnows, l’attrice ha spiegato:

Penso che le persone ameranno l’adattamento. So che le persone sono preoccupate, ovviamente. Quando qualcosa è così prezioso per te come spettatore, e come giocatore, ovviamente ci si preoccupa per l’adattamento. Ma, onestamente, penso che le persone la ameranno.

Bella, che ha la parte di Ellie, ha aggiunto:

Seguirà molto gli elementi emotivi del videogioco e rispetta molto il gioco, rendendogli onore. Ma la serie live-action infonde nuova vita alla storia. Esplora diversi luoghi che non sono stati molto visitati nel gioco. Penso che le persone lo ameranno. Spero lo faranno. Girarlo è stato così divertente, un’incredibile esperienza. Spero che gli spettatori provino le stesse sensazioni quando verranno a vivere quell’avventura con noi.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Bella Ramsey su The Last Of Us? Lasciate un commento!

Fonte: SheKnows