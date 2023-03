Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Bella Ramsey, protagonista di The Last Of Us, ha parlato del tragico evento che ha segnato la vita di Ellie, non inclusa nel settimo episodio in cui è stato dato spazio al passato della ragazzina, mostrandone il legame con Riley (Storm Reid).

Non proseguite con la lettura se non conoscete il videogioco e non avete ancora visto la puntata.

Sullo schermo si assiste infatti a quello che accade quando Ellie e Riley trascorrono insieme la notte in un centro commerciale, venendo poi ferite in un attacco, momento che porta alla scoperta della protagonista di poter sopravvivere. Riley, invece, perde la vita, evento che non viene mostrato sugli schermi.

Bella ha raccontato a The Last of Pods:

Penso piuttosto spesso a quel momento, perché inoltre ha delle conseguenze su come Ellie andrà avanti. Non so, in base al livello di trauma, sarà diverso. Ma ci sono state delle conversazioni su quell’elemento della storia e penso che siamo stati d’accordo… Non so se dirlo perché credo che spetti all’immaginazione delle persone in realtà. Ma dal nostro punto di vista, penso che Ellie probabilmente abbia dovuto prendere una decisione realmente dura e fare qualcosa che non voleva realmente fare, vivendo una perdita enorme.

L’interprete di Ellie ha quindi sottolineato:

Non so se siamo mai stati esplicitamente d’accordo, e penso che sia più potente che rimanga non detto, e lasciare che sia qualcosa che rimanga da decidere in base all’immaginazione delle persone. Penso che l’immaginazione possa essere spesso più oscura rispetto alla realtà.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. Tra gli interpreti anche Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Bella Ramsey sulla tragica scena che ha segnato il destino di Ellie in The Last Of Us?

Fonte: ET