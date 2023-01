The Last of Us

Il primo episodio di The Last Of Us usa, negli ultimi minuti, una canzone dei Depeche Mode e ora gli ascolti in streaming di Never Let Me Down Again sono aumentati superando quota +200%.

Il brano viene infatti usato dopo che Ellie (Bella Ramsey) capisce che Joel (Pedro Pascal) stava usando i contenuti del libro The Billboard Book of Number One di Fred Bronson per inviare dei messaggi in codice a Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). L’anno delle canzoni scelte per andare in onda alla radio aveva quindi un significato specifico, con gli anni ’80 utilizzati per annunciare che c’erano dei guai in arrivo.

Dal debutto dello show la canzone è andata oltre la capacità di triplicare di dati di stream negli Stati Uniti: Luminate, che si occupa di monitorare le statistiche in campo musicale, ha infatti rivelato che in meno di 24 ore gli ascolti erano aumentati del 220.5%, passando da 26.000 a 83.000 al giorno.

Il canale YouTube dei Depeche Mode ha inoltre modificato la descrizione del video ufficiale condiviso online, aggiungendo una frase in cui si specifica che i fan di The Last Of Us possono sentire la canzone durante il primo episodio.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

