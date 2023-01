Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di The Last of Us è disponibile su Now e contiene un piccolo easter egg dal videogioco, con un taglio decisamente… cinematografico. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la puntata.

All’inizio dell’episodio, per il compleanno di Joel, Sarah si fa prestare un film d’azione, intitolato Curtis and Viper 2.

Si tratta dello stesso film menzionato in uno dei momenti più calmi di The Last of Us Part II, in cui Ellie confida che vuole vedere proprio Curtis and Viper 2 con Joel:

Sicuramente non sarà l’unico collegamento ai videogiochi che vedremo nel corso della serie tv.

Nel cast della serie tv Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us debutta oggi, 16 gennaio 2023, su Now.

Avevate notato questo easter egg nel primo episodio di The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda