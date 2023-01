The Last Of Us 1×01, “When You’re Lost In The Darkness”: la recensione

Dobbiamo necessariamente partire dall’inizio. Le parti realmente iconiche di The Last Of Us sono due: l’inizio e la fine. Scegliendo di attaccare la prima puntata diversamente e poi però riprendendo l’inizio del videogioco con una fedeltà che fa impressione, la serie inizia dichiarando cosa farà: seguirà il videogioco con una precisione fuori dal comune ma si riserverà anche il diritto di trovare, dentro quel mondo riproposto così fedelmente, qualcosa di suo, di autonomo e personale. La decisione migliore possibile che prende atto di un concetto cruciale, cioè che quella storia ha senso solo se raccontata in quella maniera, che non è il contenuto a creare quel risultato ma il contenuto unito alla forma.

L’attacco con una trasmissione televisiva del 1968 che spiega tutto quel che serve di sapere su funghi e spore per comprendere le proporzioni del disastro che arriverà, è una grande idea, uno ...