The Last of Us

La scelta dell’interprete a cui affidare il ruolo di Ellie nella serie di The Last Of Us sembra, secondo quanto dichiarato da Neil Druckmann e Craig Mazin, sia stata molto semplice dopo aver visto l’audizione di Bella Ramsey.

La giovane attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha ammesso che inizialmente non era nemmeno sicura fosse una buona idea provare a ottenere la parte:

Ho seriamente considerato che forse non volevo essere famosa e quindi non avrei voluto realizzare questo show perché mi porterà in una situazione in cui non voglio andare per quanto riguarda essere notata e conosciuta. Mi piace passare inosservata e nascondermi.

Druckmann, che ha creato il videogioco ed è co-showrunner dell’adattamento televisivo, ha ammesso quanto fosse complicato trovare la giusta interprete per Ellie perché doveva essere “tosta, vulnerabile, saggia più della sua età e potenzialmente essere capace di atti violenti”. Maisie Williams e Kaitlyn Dever erano state considerate per il potenziale film e, quando il progetto è stato cancellato, è ricominciata la ricerca. Craig Mazin ha quindi svelato la sua reazione al video girato come audizione con Bella Ramsey:

Sembrava così reale. Era come se Ellie fosse stata realizzata in live-action. Non sembrava di vedere un’attrice.

Lo showrunner ha quindi contattato David Benioff e D.B. Weiss, che avevano lavorato con lei in Game of Thrones, e i due produttori hanno confermato che averla sul set era stata una “vera gioia”.

In meno di un mese Bella Ramsey ha quindi ottenuto la parte di Ellie, ma l’attrice ha avuto dei dubbi durante le due settimane di quarantena obbligatoria in Canada prima delle riprese:

Mi sono chiesta ‘Cosa ci sto facendo qui? Avete scelto la persona sbagliata’.

Bella ha inoltre provato a non leggere online la reazione dei fan del videogioco, non particolarmente positiva, ma poi ha ammesso:

Ho visto tutto. Sono consapevole di tutto quanto. Si è trattata della mia prima vera esperienza con molte reazioni negative.

Ramsey non si è però lasciata intimidire:

Ellie sembrava un personaggio che avevo già dentro di me. Come le skin che si indossano in un videogioco? Lei era già una di quelle che avevo.

Fonte: The Hollywood Reporter