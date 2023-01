Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Craig Mazin ha svelato un divertente retroscena delle fasi del casting di The Last Of Us, legato alle critiche di alcuni fan che non hanno apprezzato la scelta di Pedro Pascal per la parte di Joel.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il creatore della serie targata HBO, ha raccontato che i fan più accaniti avevano una preoccupazione particolare legata alla barba di Joel. Mazin ha spiegato:

Voi state ridendo, ma per alcune persone è una cosa seria! Hanno reagito dicendo ‘O mio dio, non può nemmeno avere la stessa barba che ha Joel nel gioco!’.

Pedro Pascal ha dovuto ammettere che, come la sua giovane co-protagonista Bella Ramsey, era un po’ intimorito all’idea di dover essere all’altezza delle aspettative dei fan, in particolare durane le riprese davvero ‘dure’ che lo hanno visto impegnato per molte ore ogni giorno con del materiale davvero intenso.

La giovane interprete di Ellie ha spiegato di essere consapevole che molti fan avevano immaginato la possibile protagonista di una serie tv per quasi un decennio, decidendo quindi di evitare di leggere i commenti sui social media:

Sono consapevole di tutta la situazione. Era la mia prima vera esperienza con molte reazioni negative.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è prevista in Italia per il 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su Now.

