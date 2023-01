Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Bruce Straley, co-regista del videogioco di The Last of Us, si è lamentato dell’assenza del suo nome dai crediti della serie tv HBO.

In una recente intervista con Los Angeles Times, Straley si è lamentato di non essere stato ricompensato dalla produzione della serie tv, nonostante avesse collaborato alla creazione del primo gioco della saga al fianco di Neil Druckmann:

È un argomento a favore della sindacalizzazione il fatto che qualcuno che ha fatto parte della co-creazione di quel mondo e di quei personaggi non riceva alcun credito o un centesimo per il lavoro svolto. Forse abbiamo bisogno di sindacati nel settore dei videogiochi per essere in grado di proteggere i creatori degli stessi.

Straley ha lasciato Naughty Dog nel 2017, fondando Wildflower Interactive lo scorso anno.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now.

