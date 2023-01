Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Il direttore della fotografia di The Last Of Us, Eben Bolter, ha rivelato che molte scene che sono state girate sono poi state tagliate in fase di montaggio.

Craig Mazin, co-creatore della serie, ha infatti lavorato con il montatore Timothy A. Good dovendo compiere qualche sacrificio.

Bolter, intervistato da /Film, ha spiegato:

Decisamente sono state tagliate delle scene. Molte, in realtà. Ho girato i miei episodi 3, 4 e 5, ma ho collaborato alla fotografia della maggior parte delle puntate nel corso della serie. Quindi c’erano delle intere sequenze, non per i miei episodi, per cui sono andato sul set e ho girato nel corso di settimane e settimane, ma sono state completamente tagliate. Ed è in un certo senso divertente, come minimo. La quantità di lavoro che abbiamo impiegato per realizzarne alcune… E l’idea semplicemente cambia, o devono arrivare più velocemente al punto. Ci sono là fuori alcune cose meravigliose che sono state tagliate.

Il direttore della fotografia ha poi aggiunto:

Penso una delle cose che preferisco di Craig e di Timothy sia che c’è semplicemente un meraviglioso modo di contenersi. Non lasceranno mai qualcosa solo perché è bella visivamente o è costata molto da girare. Prenderanno sempre la scelta giusta per la storia. Quindi le cose che sono state tagliate, penso lo siano state per una buona ragione e non ne sento la mancanza. Anche se probabilmente hanno richiesto del duro lavoro, particolarmente in quelle girate sotto la neve. Stavamo girando a -30 gradi, la mia faccia stava letteralmente congelandosi, con del ghiaccio sopra. In cima a una montagna per girare tutte queste cose folli e viene tagliata. In un certo senso è triste, ma alla fine è per un buon motivo. E penso che lo show sia migliore senza quelle scene.

Che ne pensate? Sareste curiosi di vedere le scene tagliate della prima stagione di The Last Of Us?

