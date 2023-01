Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

HBO ha svelato la durata dei prossimi episodi di The Last of Us, che a differenza di altre serie tv varia di settimana in settimana.

Dopo una premiere di 85 minuti e un secondo episodio lungo 56, la prossima settimana torneremo a 80 minuti, con la terza puntata che introdurrà Bill. Il quarto episodio, la settimana successiva, durerà invece solamente 50 minuti.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile dal 16 gennaio, su Now. Il primo episodio in italiano debutterà questa sera, sempre su Now e Sky.

Cosa pensate della durata dei prossimi episodi di The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book