The Last of Us

Craig Mazin ha svelato che dai primi episodi di The Last of Us è stata tagliata un montaggio dedicato all’epidemia Cordyceps globale.

Ospiti del podcast ufficiale dedicato alla serie tv, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno spiegato come è stato modificato l’outbreak day rispetto al gioco, e come è stata poi rimossa una scena che mostrava la diffusione della pandemia:

Avevamo questo piano per questo montaggio in cui vedevamo tutti questi posti nel mondo e cosa era successo, ma non avevamo i soldi per farlo. Ma abbiamo pensato che sarebbe stato davvero interessante vedere dove tutto ha avuto inizio. Bene, una delle cose che possiamo fare in televisione che non possiamo davvero fare in un film o un videogioco in cui qualcuno può giocare tutta la notte se lo desidera, è che abbiamo degli episodi. Ciò significa che abbiamo inizi e fine da rispettare. E la cosa bella di fermarsi è che puoi ricominciare. Ogni inizio è una nuova opportunità per riorientare le persone o disorientarle…. Hai questi cinque, sei minuti dell’inizio di ogni episodio in cui il pubblico è quanto di più aperto e ricettivo possa mai essere. Sono disposti a essere confusi, disorientati, perplessi fintanto che li porti, alla fine, su un terreno solido. E penso che sapessimo di voler dare un po’ di più di una storia sulle origini dell’epidemia. Volevamo vedere come sarebbe stato veramente all’inizio, perché siamo tutti interessati a queste cose ora. E volevamo anche dimostrare che era globale, che non era qualcosa stava succedendo solo in America, ma in tutto il mondo.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

