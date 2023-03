Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio di The Last of Us è disponibile da questa notte anche su Now, e contiene un ulteriore cameo dal mondo del videogioco. Ovviamente se non avete visto ancora la puntata non proseguite nella lettura.

Oltre ad Ashley Johnson, che interpreta Anna, la mamma di Ellie, Nel finale di stagione c’è anche Laura Bailey. L’attrice è la voce di Abby, personaggio fondamentale del secondo capitolo di The Last of Us.

Laura Bailey è una delle infermiere che stanno per operare Ellie, ruolo che l’attrice ricoprì anche ai tempi del primo The Last of Us. La Bailey è quindi tornata a interpretare il suo personaggio anche nella versione live action.

And the winner for funniest text of all time goes to @LauraBaileyVO for sending me this gem! pic.twitter.com/p3sfrLyNfn — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 13, 2023

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Avevate notato il cameo di Laura Bailey nel finale di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Twitter