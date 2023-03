Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Bella Ramsey, Pedro Pascal e Ashley Johnson hanno pubblicato su Instagram alcune foto dal finale di stagione di The Last of Us.

I due protagonisti hanno pubblicato un paio di foto dal dialogo finale, ma se Bella ramsey ha mostrato uno scatto tranquillo, Pedro Pascal ha mostrato un momento di leggerezza

Ashley Johnson invece ha pubblicato dei retroscena sul pancione di Anna, la mamma di Ellie e su come è stato realizzato il morso:

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Quale di queste foto dal finale di The Last of Us vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

